Депутаты поддержали упразднение должности зампреда правительства – министра сельского хозяйства Политика

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали исключение из перечня государственных должностей региона должности заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства, которую занимает Андрей Бурлаков, находящийся под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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Данный вопрос был рассмотрен первым в ходе 32-й внеочередной сессии, состоявшейся во вторник, 14 июля.

В качестве докладчика по нему выступила вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

«Больше такой должности не будет», — пояснила она, напомнив, что в перечне государственных должностей предусмотрено две самостоятельные должности: заместитель председателя правительства Пензенской области и министр сельского хозяйства региона.

Лариса Рябихина добавила, что этим же проектом закона «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области» предлагается увеличить ежемесячное денежное поощрение председателя избирательной комиссии региона с 0,19 до 0,46 от размера ежемесячного денежного вознаграждения.

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«Законопроектом также вносятся изменения с целью замены существующих пятиугольных колодок на наградах Пензенской области. Это происходит в связи с тем, что геральдической комиссией при президенте Российской Федерации принято решение использовать пятиугольные колодки только для государственных наград и наград федеральных ведомств», — сказала Лариса Рябихина.

При обсуждении проекта закона заместитель председателя комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике, глава фракции ЛДПР Александр Васильев выразил недовольство тем фактом, что «принципиально разные вопросы идут одним голосованием».

Он обратил внимание на то, что позиция депутатов по каждому из озвученных вопросов может различаться.

В свою очередь председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что дробить данный законопроект на отдельные «нет необходимости».

«Пожалуйста, если Вы возражаете против одного из внесенных изменений, можете проголосовать против», — сказал он, обращаясь к Александру Васильеву.

В результате проект закона был поддержан большинством депутатов: «за» высказались 27, «против» — один, а еще один воздержался.