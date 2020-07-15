EN
21:27:35 Среда, 15 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 844 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 208 человек выписаны, 68 пациентов умерли

Игорь Комаров провел в Пензе совещание по подготовке к единому дню голосования

18:05 | 15.07.2020 | Политика

Печать

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе рабочего визита в Пензу провел совещание по подготовке к единому дню голосования.

Игорь Комаров провел в Пензе совещание по подготовке к единому дню голосования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, полпред акцентировал внимание на том, что выборы губернатора, а также дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу и в представительные органы муниципальных образований должны пройти в строгом соответствии с законом.

Кроме того, Игорь Комаров остановился на итогах общероссийского голосования в Пензенской области, в ходе которого 85,25% его участников одобрили внесение изменений в Конституцию РФ.

По словам полпреда, Пензенская область вошла в тройку регионов ПФО с наиболее высоким уровнем поддержки поправок.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Колышлея лишилась около 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника В школы Заречного поступила первая партия новых учебников
В Пензе возбуждено дело по факту кражи с банковской карты более 300 тыс. рублей В Пензенской области в январе-июне объемы производства яиц выросли на 13,6%
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у троих детей Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июне на 11,2%
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама