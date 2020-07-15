Игорь Комаров провел в Пензе совещание по подготовке к единому дню голосования Политика

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе рабочего визита в Пензу провел совещание по подготовке к единому дню голосования.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, полпред акцентировал внимание на том, что выборы губернатора, а также дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу и в представительные органы муниципальных образований должны пройти в строгом соответствии с законом.

Кроме того, Игорь Комаров остановился на итогах общероссийского голосования в Пензенской области, в ходе которого 85,25% его участников одобрили внесение изменений в Конституцию РФ.

По словам полпреда, Пензенская область вошла в тройку регионов ПФО с наиболее высоким уровнем поддержки поправок.