Белозерцев предложил Спирягину освободить занимаемую должность Политика

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил главе администрации Колышлейского района Александру Спирягину освободить занимаемую должность.

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«Вы глава муниципального образования, Вы отвечаете за развитие района, Вы отвечаете за благоустройство, Вы — и за баню, работа которой приостановлена, и за дороги, которые не отремонтированы. Когда я приехал в детский садик, посмотрел — крыша течет, дети находятся в таких условиях, тоже недопустимо», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к Александру Спирягину в ходе состоявшейся в облправительстве рабочей встречи, фрагмент видеозаписи которой опубликован в аккаунте главы региона в Instagram утром в четверг, 13 августа.

Вместе с тем, по словам губернатора, «есть неплохие показатели» по развитию Колышлейского района.

«Это тоже отмечаю, да, но этого сегодня уже недостаточно. Вы на должности 10 лет. За 10 лет немало Вам удалось сделать, но я вижу, сегодня настало время ротации, поэтому я предлагаю Вам написать заявление и перейти на другую работу», — сказал Иван Белозерцев.

В соответствии с уставом Колышлейского района, глава администрации назначается по контракту по результатам конкурса на замещение данной должности на срок полномочий собрания представителей, принявшего соответствующее решение.

Глава администрации подконтролен и подотчетен собранию представителей.

Предусмотрено несколько оснований для его досрочного прекращения полномочий, в том числе отставка по собственному желанию.

Александр Спирягин возглавляет администрацию Колышлейского района с сентября 2010 года. Входит в состав регполитсовета «Единой России».