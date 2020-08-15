Александр Спирягин освободил должность главы администрации Колышлейского района Политика

Колышлей, 15 августа 2020. PenzaNews. Александр Спирягин, возглавлявший администрацию Колышлейского района Пензенской области на протяжении последних 10 лет, освободил занимаемую должность.

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Депутаты собрания представителей Колышлейского района четвертого созыва в ходе сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 14 августа, приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации в связи с отставкой по собственному желанию.

Как сообщается на сайте райадминистрации, народные избранники поблагодарили Александра Спирягина за совместную плодотворную работу и большой вклад в социально-экономическое развитие района.

Исполнение обязанностей главы администрации возложено на одного из заместителей Александра Спирягина — Геннадия Еськина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа стало известно, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил главе администрации Колышлейского района Александру Спирягину освободить занимаемую должность.