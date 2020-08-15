EN
14:31:28 Суббота, 15 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Спирягин освободил должность главы администрации Колышлейского района

13:04 | 15.08.2020 | Политика

Печать

Колышлей, 15 августа 2020. PenzaNews. Александр Спирягин, возглавлявший администрацию Колышлейского района Пензенской области на протяжении последних 10 лет, освободил занимаемую должность.

Александр Спирягин освободил должность главы администрации Колышлейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Депутаты собрания представителей Колышлейского района четвертого созыва в ходе сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 14 августа, приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации в связи с отставкой по собственному желанию.

Как сообщается на сайте райадминистрации, народные избранники поблагодарили Александра Спирягина за совместную плодотворную работу и большой вклад в социально-экономическое развитие района.

Исполнение обязанностей главы администрации возложено на одного из заместителей Александра Спирягина — Геннадия Еськина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа стало известно, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил главе администрации Колышлейского района Александру Спирягину освободить занимаемую должность.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и семи районах Жительница Пензы лишилась 120 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы
Жительница Пензы заплатит 15 тыс. рублей штрафа за несоблюдение карантина Игорь Мялин примет участие в сборах в Сочи
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения работником пивзавода химических ожогов Росприроднадзор согласовал план пензенского «Горводоканала» по снижению сбросов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама