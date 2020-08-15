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Конкурс на замещение должности главы администрации Колышлейского района состоится 18 сентября

13:40 | 15.08.2020 | Политика

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Колышлей, 15 августа 2020. PenzaNews. Конкурс на замещение должности главы администрации Колышлейского района Пензенской области, которая стала вакантной после досрочного прекращения полномочий Александра Спирягина в связи с отставкой по собственному желанию, состоится 18 сентября.

Конкурс на замещение должности главы администрации Колышлейского района состоится 18 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием документов от претендентов на данный пост будет осуществляться в период по 29 августа.

Затем конкурсной комиссии предстоит оценить их профессиональные и деловые качества на основании выступлений и индивидуального собеседования. Критериями оценки являются: знания, умения и навыки по вопросам муниципального управления; опыт работы в качестве руководителя; стаж на должностях государственной и муниципальной службы.

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По результатам конкурса комиссия должна представить собранию представителей не менее двух претендентов на должность главы администрации.

Предполагается, что после этого будет созвана сессия, на которой кандидаты представят свои программы развития муниципального образования и ответят на вопросы.

Депутаты проголосуют отдельно по каждому кандидату. В итоге тот, кто наберет большинство голосов, будет назначен на должность главы администрации решением собрания представителей. Контракт с ним заключит глава Колышлейского района.

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