Валерий Лидин проведет заседание Ассоциации законодателей ПФО в Ульяновске Политика

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Координатор Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин проведет заседание совещательного и консультативного органа в Ульяновске в четверг, 27 августа.

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Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, в повестку включено два вопроса. Спикер ульяновского парламента Валерий Малышев проинформирует коллег о развитии системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения в регионе, а председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поделится опытом совершенствования нормативно-правового регулирования стратегического планирования на уровне муниципальных образований.

Планируется, что в обсуждении этих тем примут участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Помимо этого, в программу мероприятия включено посещение МФЦ.