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Вадим Сердовинцев продолжает проводить встречи с избирателями

08:43 | 11.09.2020 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат в депутаты Госдумы России от ЛДПР по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 Вадим Сердовинцев продолжает регулярно проводить встречи с избирателями.

Вадим Сердовинцев продолжает проводить встречи с избирателями

Фото предоставлено Вадимом Сердовинцевым

По его словам, многие вопросы, с которыми к нему обращаются граждане, касаются бездействия местных чиновников.

«В деревнях и селах отсутствует уличное освещение, трава не окашивается, дороги в ужасном состоянии. Порой чиновникам проще ничего не делать или заявить, что денег нет, чем заняться реальным решением проблем граждан», — отметил Вадим Сердовинцев.

Кандидат в депутаты Госдумы России выразил убежденность в том, что ситуация может измениться в лучшую сторону только в случае победы ЛДПР на предстоящих дополнительных выборах.

«Депутаты ЛДПР всегда отстаивают интересы народа. Поэтому призываю 13 сентября проголосовать за развитие Сурского края. За ЛДПР, за Вадима Сердовинцева!» — заявил Вадим Сердовинцев.

В избирательной кампании кандидата от ЛДПР принимают участие депутаты Государственной думы Антон Морозов, Максим Зайцев, Дмитрий Пьяных, Андрей Свинцов и Игорь Торощин.

Новости о ходе избирательной кампании Вадима Сердовинцева можно прочитать на официальном сайте пензенского регионального отделения ЛДПР.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Пензенская область – Лермонтовский одномандатный избирательный округ №147» Сердовинцева Вадима Юрьевича.

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