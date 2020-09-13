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На выборах в Пензенской области задействованы более 3,6 тыс. наблюдателей

17:30 | 13.09.2020 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Свыше 3,6 тыс. наблюдателей задействованы на выборах в Пензенской области. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков в эфире телеканала «Россия 24».

На выборах в Пензенской области задействованы более 3,6 тыс. наблюдателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хотел бы подчеркнуть, что проявили большую активность политические партии, кандидаты и направили на участки — на все 1 тыс. 85 участков — как наблюдателей, так и членов комиссий с правом совещательного голоса. Общественная палата Пензенской области также на все участки направила наблюдателей. В общей сложности на участках находятся более 3,6 тыс. наблюдателей», — сказал он.

Кроме того, по словам главы облизбиркома, за ходом голосования следят более 1,6 тыс. членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по всей Пензенской области проходят выборы губернатора, на западе региона — еще и довыборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу.

Помимо этого, в 19 районах Пензенской области избиратели голосуют на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.

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