В Пензенской области голосование будет проходить на 1 тыс. 85 избирательных участках Политика

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. 1 тыс. 85 избирательных участков будет работать в Пензенской области во время предстоящих выборов разного уровня. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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По его словам, в дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, а также в основной — 13 сентября — они будут открыты с 8.00 до 20.00.

«Будут доставлены в необходимых объемах на участки все средства индивидуальной защиты и дезсредства», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

Глава облизбиркома напомнил, что постановлением ЦИК России от 24 июля 2020 года предусмотрено четыре дополнительные формы организации досрочного голосования, в том числе две привычные — в помещении для голосования и вне его.

«Третья форма — это придомовые территории, места общего пользования и иные места — вообще [в Пензенской области] применяться не будет», — подчеркнул Александр Синюков.

Он отметил, что четвертая форма — голосование групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено, — найдет применение всего в пяти районах.

Председатель избирательной комиссии Пензенской области акцентировал внимание на том, что досрочное голосование будет проводиться преимущественно с использованием переносных ящиков, но в ряде случаев могут быть задействованы и стационарные.

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«По окончании каждого дня после 20.00 в присутствии наблюдателей и аккредитованных журналистов [...] бюллетени всех уровней [будут] ссыпаться в сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты далее опечатываются, [...] помещаются в металлические или засыпные сейфы и хранятся до 13-го числа», — пояснил он.

Александр Синюков уточнил, что 11 и 12 сентября подсчет голосов производиться не будет, он начнется после закрытия участков 13-го числа: сначала будут вскрыты сейф-пакеты, затем — переносные ящики, после этого — стационарные.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на 13 сентября назначены выборы губернатора Пензенской области. На должность главы региона претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Олег Шаляпин (КПРФ), Александр Васильев (ЛДПР), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Анна Очкина («Справедливая Россия»).

Кроме того, в единый день голосования пройдут дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147. В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Фатима Хугаева («Коммунисты России»), Александр Трутнев (КПРФ) и Вадим Сердовинцев (ЛДПР).

Помимо этого, в 19 районах будет замещаться 46 мандатов на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Количество бюллетеней, которые получит на руки каждый избиратель, зависит от места его регистрации.