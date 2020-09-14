На довыборах в Госдуму обработано свыше 85% протоколов, за Самокутяева — более 61% Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев продолжает лидировать на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 после обработки 467 протоколов УИК из 545, что составляет 85,69%.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набирает 61,29% голосов избирателей; Александр Трутнев (КПРФ) — 12,43%; Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) — 7,32%; Вадим Сердовинцев (ЛДПР) — 7,04%; Фатима Хугаева («Коммунисты России») — 4,16%; Кирилл Метальников («Гражданская платформа») — 4,11%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 50,85%.