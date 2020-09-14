Итоги выборов в Пензенской области: Иван Белозерцев получил 78,72% голосов Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Единая Россия», действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одержал безоговорочную победу на выборах руководителя субъекта федерации, получив в свою поддержку абсолютное большинство голосов избирателей — по предварительным данным, 78,72%.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, к настоящему времени обработаны все протоколы, общее число которых составляло 1 тыс. 85.

Лучший результат из всех соперников Ивана Белозерцева показал кандидат от КПРФ, заместитель главы города Пензы Олег Шаляпин, который смог набрать 8,45% голосов.

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За Александра Васильева (ЛДПР) проголосовали 5,57% избирателей; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 4,44%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 1,48%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 56,68%.

Всего в списки избирателей были включены 1 млн. 53 тыс. 274 человека.

Окончательные итоги выборов губернатора Пензенской области будут подведены и официально обнародованы позднее.

На предыдущих выборах главы региона, которые состоялись ровно пять лет назад — 13 сентября 2015 года, за Ивана Белозерцева проголосовали свыше 86% избирателей, пришедших на участки. Явка составила более 62%.