EN
10:52:05 Понедельник, 14 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ИТОГИ ВЫБОРОВ Иван Белозерцев победил на выборах губернатора, набрав 78,72% голосов избирателей

Александр Самокутяев одержал победу на довыборах в Госдуму по округу №147

06:45 | 14.09.2020 | Политика

Печать

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев одержал победу на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 — по предварительным данным, он получил 60,39% голосов избирателей.

Александр Самокутяев одержал победу на довыборах в Госдуму по округу №147

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, к настоящему времени обработаны все протоколы, общее число которых составляло 545.

Ближайший соперник Александра Самокутяева — представитель КПРФ, депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Александр Трутнев — смог набрать лишь 13,01% голосов.

Читайте также

Итоги выборов в Пензенской области: Иван Белозерцев получил 78,72% голосов

За Вадима Сердовинцева (ЛДПР) проголосовали 7,38%; за Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) — 7,32%; за Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») — 4,14%; за Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») — 4,08%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 50,13%.

Всего в списки избирателей были включены 535 тыс. 285 человек.

Окончательные итоги довыборов в Госдуму по лермонтовскому одномандатному округу №147 будут подведены и официально обнародованы позднее.

Новости партнеров
Читайте также
Глава облизбиркома озвучил предварительные итоги выборов в Пензенской области В Каменке пройдет детский турнир по тег-регби
Самокутяев набирает почти 63% голосов после обработки более 72% протоколов В Ульяновске пройдет выставка работ из фондов пензенской картинной галереи
Жительница Пензы подозревается в краже телефона школьницы В Спасске возбуждено дело по факту кражи со счета женщины 165 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама