Александр Самокутяев одержал победу на довыборах в Госдуму по округу №147 Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Справедливая Россия», заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александр Самокутяев одержал победу на довыборах в Госдуму России седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 — по предварительным данным, он получил 60,39% голосов избирателей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в избиркоме региона, к настоящему времени обработаны все протоколы, общее число которых составляло 545.

Ближайший соперник Александра Самокутяева — представитель КПРФ, депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Александр Трутнев — смог набрать лишь 13,01% голосов.

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За Вадима Сердовинцева (ЛДПР) проголосовали 7,38%; за Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) — 7,32%; за Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») — 4,14%; за Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») — 4,08%.

По предварительным данным, явка избирателей на участки составила 50,13%.

Всего в списки избирателей были включены 535 тыс. 285 человек.

Окончательные итоги довыборов в Госдуму по лермонтовскому одномандатному округу №147 будут подведены и официально обнародованы позднее.