Стало известно количество избирателей, проголосовавших за Ивана Белозерцева Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. 469 тыс. 673 избирателя, по предварительным данным, поддержали кандидата от партии «Единая Россия», действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, благодаря чему он уверенно победил на прошедших выборах главы региона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в облизбиркоме после обработки всех протоколов, общее число которых составляло 1 тыс. 85.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в списки избирателей были включены 1 млн. 53 тыс. 274 человека.

Явка избирателей на участки, согласно имеющимся сведениям, составила 56,68%.

50 тыс. 441 человек отдал свой голос за ближайшего соперника Ивана Белозерцева — кандидата от КПРФ, заместителя главы города Пензы Олега Шаляпина.

За Александра Васильева (ЛДПР) проголосовали 33 тыс. 225 человек; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 тыс. 484; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 856.

В процентном выражении цифры следующие: Иван Белозерцев получил 78,72% голосов избирателей; Олег Шаляпин — 8,45%; Александр Васильев — 5,57%; Анна Очкина — 4,44%; Петр Чугай — 1,48%.

Окончательные итоги выборов губернатора Пензенской области будут подведены и официально обнародованы позднее.