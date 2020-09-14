За Александра Самокутяева, победившего на довыборах в Госдуму, проголосовали более 160 тыс. человек Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. 162 тыс. 2 избирателя, по предварительным данным, отдали свои голоса за кандидата от партии «Справедливая Россия», заместителя командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» Александра Самокутяева, который одержал победу на довыборах в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в облизбиркоме после обработки всех 545 протоколов УИК.

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Всего в списки избирателей были включены 535 тыс. 285 человек.

Явка избирателей на участки, согласно имеющимся сведениям, составила 50,13%.

Представитель КПРФ, депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Александр Трутнев, который оказался ближайшим соперником Александра Самокутяева, получил поддержку 34 тыс. 908 избирателей.

19 тыс. 801 человек проголосовал за Вадима Сердовинцева (ЛДПР); 19 тыс. 623 — за Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров); 11 тыс. 116 — за Фатиму Хугаеву («Коммунисты России»); 10 тыс. 953 — за Кирилла Метальникова («Гражданская платформа»).

В процентном выражении цифры следующие: Александр Самокутяев получил 60,39% голосов избирателей; Александр Трутнев — 13,01%; Вадим Сердовинцев — 7,38%; Евгений Ворожцов — 7,32%; Фатима Хугаева — 4,14%; Кирилл Метальников — 4,08%.

Окончательные итоги довыборов в Госдуму по лермонтовскому одномандатному округу №147 будут подведены и официально обнародованы позднее.