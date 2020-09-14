Иван Белозерцев поблагодарил жителей Пензенской области за поддержку Политика

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Кандидат от партии «Единая Россия», действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, одержавший победу на выборах руководителя субъекта федерации, поблагодарил жителей за поддержку.

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«Дорогие земляки! Благодарю вас за поддержку, которую вы оказали мне на выборах губернатора Пензенской области. Ваше доверие для меня — большая ответственность, и я буду оправдывать его честным трудом каждый день и каждую минуту», — отметил он.

Иван Белозерцев пообещал, что все полученные в ходе предвыборной кампании просьбы и предложения о развитии конкретных территорий и региона в целом будут проанализированы и взяты в работу правительством Пензенской области и муниципальными образованиями.

«Также будут учтены конструктивные предложения всех кандидатов в губернаторы», — добавил руководитель субъекта федерации.

По его словам, общей задачей для всех органов власти является повышение качества жизни граждан, и над ее решением предстоит активно работать ближайшие годы.

«Уважаемые жители Пензенской области! Я благодарен вам за любовь к родному региону. Именно с вами сегодня мы вместе создаем будущее Сурского края — комфортное и безопасное, в котором каждый его житель с уверенностью смотрит в завтрашний день. От всего сердца желаю всем вам здоровья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Пензенской области. Огромное спасибо за доверие!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.