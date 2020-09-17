Ивану Белозерцеву выдано удостоверение об избрании губернатором Пензенской области Политика

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил Ивану Белозерцеву удостоверение об избрании губернатором.

Фото: Pnzreg.ru

«Выборы губернатора Пензенской области признаны состоявшимися и действительными. В установленном законом порядке результаты голосования опубликованы», — сказал глава облизбиркома.

Иван Белозерцев, принимая удостоверение, поблагодарил Александра Синюкова.

«Доверие людей буду оправдывать», — пообещал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области состоялись 13 сентября, досрочное голосование проходило 11 и 12 сентября.

В выборах главы региона приняли участие 597 тыс. 103 избирателя, явка составила 56,66%.

Кандидата от «Единой России», действующего губернатора Ивана Белозерцева поддержали 469 тыс. 686 человек, или 78,72%.

За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, или 8,46%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 240 человек, или 5,57%; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 тыс. 501, или 4,44%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 857, или 1,48%.