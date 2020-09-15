Пензенский облизбирком утвердил результаты выборов губернатора Политика

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области утвердила результаты выборов губернатора в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 15 сентября.

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Перед принятием соответствующего постановления председатель облизбиркома Александр Синюков озвучил некоторые цифры.

По его словам, явка более 90% наблюдалась в Шемышейском, Неверкинском и Лопатинском районах, наиболее низкая — от 31% до 41% — в Пензе и Заречном.

«Победителем, по данным протоколов, по документам, [...] является Белозерцев Иван Александрович [«Единая Россия»]. За него проголосовали 469 тыс. 686 человек, что составляет 78,72%. Наибольшую поддержку Иван Александрович получил в Лопатинском районе, Неверкинском и Шемышейском — больше, чем 90%. Наименьшая поддержка в городе Заречном — более 50%, в Железнодорожном районе [Пензы] — 56%, в Октябрьском — 60%», — отметил Александр Синюков.

После этого члены комиссии приняли постановление, которым выборы главы региона признаны состоявшимися, их результаты — действительными, а избранным губернатором — Иван Белозерцев.

Согласно сведениям облизбиркома, за Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 50 тыс. 466 избирателей, или 8,46%; за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 240 человек, или 5,57%; за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 тыс. 501, или 4,44%; за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 8 тыс. 857, или 1,48%.

Комментируя ИА «PenzaNews» изменение цифр по сравнению с предварительными итогами, которые были озвучены утром в понедельник, 14 сентября, на основании протоколов УИК, Александр Синюков пояснил, что к настоящему времени из ЦИК России поступили данные по 30 цифровым избирательным участкам, где могли проголосовать жители региона, находившиеся во время выборов в Москве.

«Мы эти данные, этих протоколов цифровых избирательных участков, приплюсовали, поэтому произошли небольшие, незначительные изменения. Эти изменения официальные и окончательные», — сказал собеседник агентства.

По официальной информации, на момент окончания голосования в список избирателей были внесены 1 млн. 53 тыс. 807 человек.

В выборах губернатора Пензенской области приняли участие 597 тыс. 103 избирателя, явка составила 56,66%; проголосовали 596 тыс. 687 человек, или 56,62%.

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, составило 951 тыс. 246; число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, — 432 тыс. 502, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования — 134 тыс. 943, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования, — 29 тыс. 658; число погашенных бюллетеней — 354 тыс. 140; число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, — 462 тыс. 52, в стационарных — 134 тыс. 635; число недействительных бюллетеней — 7 тыс. 937, действительных — 588 тыс. 750, утраченных — 3, не учтенных при получении — 0.