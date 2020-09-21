EN
21:43:35 Понедельник, 21 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мария Львова-Белова наделена полномочиями сенатора

16:25 | 21.09.2020 | Политика

Печать

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор АНО «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, вошедшая в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев, который официально вступил в должность главы региона в понедельник, 21 сентября.

Мария Львова-Белова наделена полномочиями сенатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наделить Львову-Белову Марию Алексеевну полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — указано в тексте.

До этого правительство Пензенской области в верхней палате российского парламента представлял Алексей Дмитриенко.

В соответствии со ст. 7 федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», его полномочия прекращаются со дня вступления в силу решения о наделении ими нового члена Совфеда.

Новости партнеров
Читайте также
Полицейские устроили преследование бензовоза, водитель которого вел себя неадекватно Экс-работника компании сотовой связи заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров
В Пензенской области более 230 тыс. человек сделали прививку против гриппа В пензенской библиотеке появилась книга о Софье Толстой, вышедшая ограниченным тиражом
Глава Пензы Владимир Мутовкин провел личный прием граждан В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама