Мария Львова-Белова наделена полномочиями сенатора Политика

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Исполнительный директор АНО «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова, вошедшая в число 106 победителей конкурса «Лидеры России», наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев, который официально вступил в должность главы региона в понедельник, 21 сентября.

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«Наделить Львову-Белову Марию Алексеевну полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — указано в тексте.

До этого правительство Пензенской области в верхней палате российского парламента представлял Алексей Дмитриенко.

В соответствии со ст. 7 федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», его полномочия прекращаются со дня вступления в силу решения о наделении ими нового члена Совфеда.