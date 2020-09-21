Иван Белозерцев вступил в должность губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора Пензенской области в ходе 34-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона шестого созыва, состоявшейся в драматическом театре имени А.В. Луначарского в понедельник, 21 сентября.

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В числе почетных гостей на инаугурации присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, глава Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков, глава города Ливны Сергей Трубицин, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, а также видные бизнесмены, руководители предприятий, общественники, представители сферы образования и культуры.

В полдень в большом зале драмтеатра зазвучали фанфары. Знаменные группы внесли государственный флаг России и флаг Пензенской области. Также были торжественно внесены Конституция РФ, устав региона и должностной знак губернатора.

На сцену поднялся председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он напомнил, что 13 сентября Иван Белозерцев одержал убедительную победу на выборах губернатора. От имени депутатов спикер регионального парламента поздравил его с избранием и объявил сессию открытой.

Затем под звуки оркестра в зал с правой стороны вошел Иван Белозерцев. Он поднялся на сцену по центральным ступеням и занял место у трибуны.

Валерий Лидин озвучил, что в соответствии с уставом региона избранный руководитель субъекта федерации должен принести присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области, верно служить народу», — произнес текст присяги Иван Белозерцев.

После этого диктор объявил, что Иван Белозерцев вступил в должность губернатора Пензенской области, в зале зазвучал государственный гимн России.

Затем к участникам церемонии обратился Олег Машковцев, который зачитал приветствие полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Диктор сообщил, что в адрес губернатора поступили поздравительные телеграммы. В частности, от Совета Федерации, Государственной думы, правительства России, федеральных министерств и ведомств, руководителей субъектов РФ.

В продолжение мероприятия к собравшимся обратились другие почетные гости, которые поздравили Ивана Белозерцева с избранием на пост губернатора, после чего слово было предоставлено главе региона. В своем выступлении Иван Белозерцев кратко подвел итоги работы за последние пять лет, выразил признательность президенту России Владимиру Путину за поддержку, оказываемую региону по многим направлениям, а также поблагодарил жителей за доверие.

После этого диктор объявил об окончании торжественной церемонии. Был исполнен гимн Пензенской области, затем зазвучал марш в исполнении оркестра.

Иван Белозерцев спустился со сцены по центральным ступеням. В этот момент из правой двери зала к нему подошел военный и подал букет цветов. Глава региона прошел по центральному проходу до пятого ряда, остановился около находящейся там супруги, вручил ей букет и занял место в зрительном зале.

Официальная церемония завершилась после того, как из зала вынесли государственный флаг России, флаг Пензенской области, Конституцию РФ, устав региона и должностной знак губернатора.

Продолжилось мероприятие концертом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Иван Белозерцев впервые был избран на должность губернатора Пензенской области 13 сентября 2015 года. Он шел в качестве кандидата от партии «Единая Россия». Тогда его поддержали около 590 тыс. человек, или более 86% от числа тех, кто принял участие в голосовании. Инаугурация главы региона состоялась 21 сентября в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

13 сентября 2020 года Иван Белозерцев, который вновь был выдвинут «Единой Россией», во второй раз одержал победу на выборах губернатора. За него проголосовали около 470 тыс. избирателей, что составляет почти 79%.

Согласно уставу региона, губернатор Пензенской области избирается на 5 лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий главы субъекта РФ исчисляется со дня его вступления в должность.