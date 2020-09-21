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Правительство Пензенской области сложило свои полномочия, но пока будет исполнять их

17:07 | 21.09.2020 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2020. PenzaNews. Правительство Пензенской области сложило свои полномочия перед вновь избранным губернатором Иваном Белозерцевым, который официально вступил в должность главы региона 21 сентября, но при этом будет исполнять их до сформирования нового состава кабинета министров.

Правительство Пензенской области сложило свои полномочия, но пока будет исполнять их. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сложить полномочия правительства Пензенской области перед вновь избранным губернатором Пензенской области», — говорится в распоряжении правительства Пензенской области №438-рП, которое подписал Иван Белозерцев (копия есть в ИА «PenzaNews»).

«Поручить правительству Пензенской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Пензенской области», — указано в постановлении губернатора №181.

Оба документа вступили в силу со дня их подписания, 21 сентября.

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