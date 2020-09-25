Гордума Пензы рассмотрит вопрос об удалении главы города Мутовкина в отставку Политика

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Вопрос об удалении в отставку главы Пензы Владимира Мутовкина, возглавляющего фракцию «Единая Россия» в гордуме, включен в повестку 15-й очередной сессии представительного органа муниципального образования, которая начала свою работу утром в пятницу, 25 сентября.

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Заседание открыл, как обычно, Владимир Мутовкин.

Однако после того, как все 32 присутствующих в зале депутата проголосовали за включение в повестку дополнительного вопроса, глава города сообщил, что, согласно федеральному законодательству, должен передать право вести сессию другому председательствующему.

В итоге депутатами были предложены кандидатуры заместителя главы Пензы Ивана Краснова и депутата Алексея Шуварина, представляющих фракцию «Единая Россия».

За Ивана Краснова проголосовали 27 депутатов, пятеро высказались против.

«Решение принято», — объявил Владимир Мутовкин, отметив, что голосовать по второй кандидатуре нет смысла.

Вести сессию продолжил Иван Краснов.

Ожидается, что вопрос об удалении главы города Пензы в отставку будет рассмотрен последним.