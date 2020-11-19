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Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района

14:03 | 19.11.2020 | Политика

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Земетчино, 19 ноября 2020. PenzaNews. Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации, в ходе 45-й сессии собрания представителей Земетчинского района четвертого созыва, состоявшейся 17 ноября, его кандидатура была поддержана единогласно. Контракт с Николаем Итальянцевым заключен с 18 ноября на срок полномочий собрания представителей, но не менее чем на два года.

Обращаясь с ответным словом, он выразил благодарность губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и депутатскому корпусу за оказанное доверие.

Должность главы администрации Земетчинского района стала вакантной в июле 2020 года после того, как ее освободил Юрий Щеглов, который возглавил администрацию Железнодорожного района Пензы. Его заместитель Николай Итальянцев был назначен исполняющим обязанности главы.

После этого был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Земетчинского района, назначаемого по контракту.

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