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Юрий Щеглов представлен в должности главы администрации Железнодорожного района Пензы

15:20 | 21.07.2020 | Политика

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Юрий Щеглов представлен в должности главы администрации Железнодорожного района Пензы в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 21 июля.

Юрий Щеглов представлен в должности главы администрации Железнодорожного района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мэр Андрей Лузгин пожелал ему успехов в трудовой деятельности.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, постановление о назначении Юрия Щеглова на пост главы администрации района было подписано 15 июля.

Ранее — с осени 2017 года — он возглавлял администрацию Земетчинского района, а до этого работал директором школы №58 в Пензе.

Должность главы администрации Железнодорожного района Пензы стала вакантной в июне 2020 года после того, как занимавший этот пост с января 2016-го Олег Денисов стал вице-мэром по городскому хозяйству.

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