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Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района

17:18 | 20.11.2020 | Политика

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Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Депутаты районного собрания представителей поддержали его кандидатуру в ходе 54-й сессии, состоявшейся в пятницу, 20 ноября.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Камешкирского района, Павел Мигин родился в Городище. Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2004 года его трудовая деятельность была связана с Городищенским районом. Сначала он работал в отделении Сбербанка, затем в райадминистрации: в 2006–2011 годах — начальником отдела экономики, в 2011–2012 — руководителем отдела по размещению муниципального заказа, а в 2012 году стал заместителем главы администрации Геннадия Березина.

В начале ноября 2020 года Павел Мигин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Камешкирского района.

Данная должность стала вакантной в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Хазова с 27 июля текущего года. После этого обязанности главы исполнял его заместитель Сергей Голубев.

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