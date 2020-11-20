Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района Политика

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

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Депутаты районного собрания представителей поддержали его кандидатуру в ходе 54-й сессии, состоявшейся в пятницу, 20 ноября.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Камешкирского района, Павел Мигин родился в Городище. Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2004 года его трудовая деятельность была связана с Городищенским районом. Сначала он работал в отделении Сбербанка, затем в райадминистрации: в 2006–2011 годах — начальником отдела экономики, в 2011–2012 — руководителем отдела по размещению муниципального заказа, а в 2012 году стал заместителем главы администрации Геннадия Березина.

В начале ноября 2020 года Павел Мигин был назначен исполняющим обязанности главы администрации Камешкирского района.

Данная должность стала вакантной в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Хазова с 27 июля текущего года. После этого обязанности главы исполнял его заместитель Сергей Голубев.