Николай Симонов переназначен на пост председателя правительства Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Николай Симонов переназначен на должность председателя правительства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я принял решение сохранить основной состав правительства, в целом доказавшего свою эффективность. Рокировки ради рокировки нам не нужны. [...] Правительством Пензенской области продолжит руководить Николай Петрович Симонов», — сказал Иван Белозерцев.

Он призвал главу регионального правительства уделить внимание вопросам минимизации последствий пандемии в экономике, создания рабочих мест, особенно в сельской местности, легализации теневой занятости, развития промышленности, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

По мнению Ивана Белозерцева, обновленный состав правительства Пензенской области должен сконцентрироваться на стратегических задачах, таких как привлечение инвестиций, и не погружаться в проблемы, находящиеся в зоне ответственности муниципальных образований.