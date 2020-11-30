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Любовь Финогеева переназначена на пост министра финансов Пензенской области

11:57 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Любовь Финогеева, которая занимает должность министра финансов Пензенской области с 2013 года, переназначена на данный пост. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

Любовь Финогеева переназначена на пост министра финансов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свой пост сохраняет министр финансов Пензенской области Любовь Михайловна Финогеева», — сказал глава региона.

Он отметил, что субъект федерации был неоднократно отмечен с положительной стороны за соблюдение финансовой дисциплины.

Вместе с тем, по словам Ивана Белозерцева, остается ряд проблем, требующих решения, включая высокую долю коммерческих кредитов, на которую президент России Владимир Путин обратил внимание в июне 2020 года.

«Это задача, которую мы должны активнее решать», — подчеркнул губернатор.

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