Михаил Торгашин продолжит руководить Минпромом Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Михаил Торгашин продолжит возглавлять министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 30 ноября.

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Обращаясь к Михаилу Торгашину и Валерию Беспалову, который, как и прежде, будет курировать работу Минпрома Пензенской области в должности заместителя председателя правительства региона, Иван Белозерцев призвал их активнее оказывать содействие бизнесу в части создания новых и модернизации действующих производств.

«Надо работать на опережение», — нацелил он.

Иван Белозерцев отдельно обратил внимание на необходимость решения задачи по организации выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.