Григорий Кабельский по-прежнему будет руководить министерством физкультуры и спорта Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Григорий Кабельский переназначен на должность министра физической культуры и спорта Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пост министра сохраняет Григорий Ефимович Кабельский», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Он отметил, что курировать работу ведомства в должности зампреда правительства Пензенской области продолжит Валерий Савин.

Говоря о приоритетных задачах на ближайшую перспективу, Иван Белозерцев акцентировал внимание на укреплении материально-технической базы, формировании тренерского состава и поддержке талантливых наставников, а также на развитии детско-юношеского спорта.

«Охват детей дополнительными занятиями в сфере спорта — важнейшая задача», — подчеркнул он.