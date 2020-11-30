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Григорий Кабельский по-прежнему будет руководить министерством физкультуры и спорта

15:52 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Григорий Кабельский переназначен на должность министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Григорий Кабельский по-прежнему будет руководить министерством физкультуры и спорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пост министра сохраняет Григорий Ефимович Кабельский», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе расширенного оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 30 ноября.

Он отметил, что курировать работу ведомства в должности зампреда правительства Пензенской области продолжит Валерий Савин.

Говоря о приоритетных задачах на ближайшую перспективу, Иван Белозерцев акцентировал внимание на укреплении материально-технической базы, формировании тренерского состава и поддержке талантливых наставников, а также на развитии детско-юношеского спорта.

«Охват детей дополнительными занятиями в сфере спорта — важнейшая задача», — подчеркнул он.

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