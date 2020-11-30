Александр Воронков продолжит работать на посту министра образования Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Александр Воронков, который руководит министерством образования Пензенской области с февраля 2015 года, по-прежнему будет возглавлять данное ведомство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министр образования — Александр Геннадьевич Воронков», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Глава региона отметил, что за последние 5 лет в Пензенской области введено в эксплуатацию восемь новых школ, 28 детских садов и пристроев к ним.

«В 2021 году планируем сдать в эксплуатацию школу в поселке Мичуринский, в 2022–2025 годах — еще пять объектов среднего общего образования, поэтому работы здесь очень много», — добавил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в должности министра Александру Воронкову также предстоит заняться вопросами кадрового обеспечения и ремонта подведомственных учреждений.