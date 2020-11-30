Алексей Качан сохранил за собой пост главы Минтруда Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Алексей Качан, который занимает пост министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области с июня 2019 года, продолжит работать в данной должности.

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«Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области — Алексей Андреевич Качан», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Глава региона потребовал от министра обратить особое внимание на проблемы безработицы, легализации занятости и повышения уровня зарплат.

«Если на заводе выставили должность вакантную, а заработная плата 15 тыс. [рублей], никто не пойдет», — отметил Иван Белозерцев.

В числе других приоритетных задач он назвал осуществление выплат семьям с детьми.