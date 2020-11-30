EN
21:00:15 Понедельник, 30 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юрий Денисов переназначен на пост зампреда пензенского правительства

17:59 | 30.11.2020 | Политика

Печать

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Юрий Денисов, который занимает пост заместителя председателя правительства Пензенской области с сентября 2017 года, продолжит работать в данной должности.

Юрий Денисов переназначен на пост зампреда пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместитель председателя правительства Юрий Александрович Денисов продолжит курировать силовой блок и вопросы правопорядка», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Одной из приоритетных задач он назвал борьбу с суррогатным алкоголем.

«Проблема очень серьезная, особенно перед праздниками», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев также обратил внимание Юрия Денисова на необходимость решения вопросов, касающихся безопасности дорожного движения и противодействия незаконному обороту наркотиков.

Новости партнеров
Читайте также
Роман Калентьев продолжит работу в должности главы Минсельхоза Пензенской области Николай Сармин покидает занимаемую должность
Сергей Мокроусов переназначен начальником управления по регулированию контрактной системы Возглавлять управление по регулированию тарифов будет по-прежнему Наталья Клак
Инна Левченко продолжит работу в должности начальника Госжилстройтехинспекции Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама