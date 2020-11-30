Юрий Денисов переназначен на пост зампреда пензенского правительства Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Юрий Денисов, который занимает пост заместителя председателя правительства Пензенской области с сентября 2017 года, продолжит работать в данной должности.

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«Заместитель председателя правительства Юрий Александрович Денисов продолжит курировать силовой блок и вопросы правопорядка», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Одной из приоритетных задач он назвал борьбу с суррогатным алкоголем.

«Проблема очень серьезная, особенно перед праздниками», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев также обратил внимание Юрия Денисова на необходимость решения вопросов, касающихся безопасности дорожного движения и противодействия незаконному обороту наркотиков.