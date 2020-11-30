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Руководить департаментом градостроительства и архитектуры будет по-прежнему Леонид Иоффе

18:08 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Леонид Иоффе продолжит работать в должности начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Руководить департаментом градостроительства и архитектуры будет по-прежнему Леонид Иоффе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начальник департамента градостроительства и архитектуры — Леонид Владимирович Иоффе», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Он отметил, что за прошедший период в Пензе, а также в других городах и районах проведена большая работа по благоустройству.

«Личная заслуга Иоффе, она очень серьезная, большая», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что начальнику департамента удалось привлечь к разработке проектов молодых специалистов.

По его словам, необходимо и впредь делать все для того, чтобы облик городов и поселков менялся в лучшую сторону.

«Должны быть зоны отдыха в каждом населенном пункте, небольшие скверы, площадки», — добавил губернатор.

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