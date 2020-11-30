Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Михаил Максимов переназначен на должность начальника управления ветеринарии Пензенской области.

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«Начальник управления ветеринарии — Максимов Михаил Сергеевич», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.

Глава региона также поздравил Михаила Максимова с днем рождения.

«В 44 года надо работать так, чтобы земля под ногами горела от движения вперед», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что руководитель управления впредь будет еще активнее выполнять возложенные на него задачи, в том числе по предупреждению завоза на территорию региона опасных болезней животных и повышению квалификации ветврачей.