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Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии

18:42 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Михаил Максимов переназначен на должность начальника управления ветеринарии Пензенской области.

Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начальник управления ветеринарии — Максимов Михаил Сергеевич», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.

Глава региона также поздравил Михаила Максимова с днем рождения.

«В 44 года надо работать так, чтобы земля под ногами горела от движения вперед», — отметил Иван Белозерцев.

Он выразил надежду на то, что руководитель управления впредь будет еще активнее выполнять возложенные на него задачи, в том числе по предупреждению завоза на территорию региона опасных болезней животных и повышению квалификации ветврачей.

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