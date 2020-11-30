Михаил Максимов переназначен начальником управления ветеринарии
Печать
Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Михаил Максимов переназначен на должность начальника управления ветеринарии Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Начальник управления ветеринарии — Максимов Михаил Сергеевич», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.
Глава региона также поздравил Михаила Максимова с днем рождения.
«В 44 года надо работать так, чтобы земля под ногами горела от движения вперед», — отметил Иван Белозерцев.
Он выразил надежду на то, что руководитель управления впредь будет еще активнее выполнять возложенные на него задачи, в том числе по предупреждению завоза на территорию региона опасных болезней животных и повышению квалификации ветврачей.