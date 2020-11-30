Инна Левченко продолжит работу в должности начальника Госжилстройтехинспекции Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Инна Левченко переназначена на должность начальника управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

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«Левченко Инна Николаевна продолжит работу», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 30 ноября.

Говоря о задачах, стоящих перед руководителем ведомства, он особо акцентировал внимание на функции государственного строительного надзора.

«У нас не должно быть такого жилья, которое построено было в 2014–2015 годах в совхозе Заря, в Сурске. Позорище. Позорище! Позорище просто! Да. И сейчас вот разгребаем, деньги дополнительные выделяем», — отметил Иван Белозерцев.

Он призвал не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.