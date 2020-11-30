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Сергей Мокроусов переназначен начальником управления по регулированию контрактной системы

19:15 | 30.11.2020 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Сергей Мокроусов переназначен на должность начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области.

Сергей Мокроусов переназначен начальником управления по регулированию контрактной системы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начальник управления по регулированию контрактной системы Мокроусов Сергей Викторович продолжит работу. Работает добросовестно», — сказал губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав областного правительства в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.

Глава региона призвал чиновника работать честно.

«Я Вас предупреждаю при всех: кто к Вам обращается с какими-то просьбами, я об этом должен знать. [...] Если только узнаю, что Вы мне не доложили, значит, вместо Вас будет работать другой», — заявил Иван Белозерцев.

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