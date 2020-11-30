Сергей Самойлов станет заместителем министра сельского хозяйства Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2020. PenzaNews. Генеральный директор акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» (АО «ОАПХ») Сергей Самойлов займет пост заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, представляя обновленный состав регионального правительства в ходе расширенного оперативного совещания в понедельник, 30 ноября.

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«Переходит на должность заместителя министра сельского хозяйства Сергей Анатольевич [Самойлов], руководитель агрохолдинга. Он работал добросовестно. К нему претензий нет. [...] Многое сделал», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев выразил мнение, что Сергей Самойлов — «человек перспективный», и поручил включить его в кадровый резерв.