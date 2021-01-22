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Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Александру Рогожкину

11:57 | 22.01.2021 | Политика

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Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Пензенская городская дума решила применить к депутату седьмого созыва Александру Рогожкину, входящему во фракцию КПРФ, меру ответственности в виде предупреждения в связи с несущественным искажением сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Александру Рогожкину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За принятие соответствующего решения в ходе 19-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 22 января, проголосовали 26 депутатов. Еще четверо воздержались.

Проект данного решения был подготовлен на основании заявления губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от 29 декабря 2020 года в соответствии с п. 1 ч. 7.3-1 ст. 40 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 устава Пензы и с учетом решения комиссии гордумы по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов от 18 января 2021 года.

Решение гордумы вступает в силу со дня его принятия.

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