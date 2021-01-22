Мера ответственности в виде предупреждения применена к депутату Людмиле Коломыцевой Политика

Пенза, 22 января 2021. PenzaNews. Пензенская городская дума решила применить к депутату от «Справедливой России» Людмиле Коломыцевой меру ответственности в виде предупреждения в связи с несущественным искажением сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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Проект данного решения был подготовлен на основании заявления губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от 7 декабря 2020 года в соответствии с п. 1 ч. 7.3-1 ст. 40 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 устава Пензы и с учетом решения комиссии гордумы по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов от 14 декабря.

В ходе 19-й внеочередной сессии 22 января соответствующий вопрос рассматривался во второй раз после того, как на предыдущей, прошедшей 25 декабря, решение по нему принять не удалось.

В начале сессии депутат от КПРФ Сергей Лукичев заявил, что считает некорректным включение в повестку одного и того же вопроса повторно, и предложил исключить его.

В свою очередь начальник юридического отдела гордумы Денис Фунякин сообщил, что регламентом не запрещено выносить один вопрос на сессию несколько раз.

В связи с этим глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин выступил за то, чтобы все-таки оставить его в повестке.

«Почему? Поясню. Во-первых, после той сессии подходили депутаты и говорили, что вопрос, поставленный на голосование, они не поняли, поэтому волеизъявление не смогли свое определить четко. Поэтому один из аргументов, который подвиг нас вынести этот вопрос повторно на сессию, вот этот», — сказал он.

В ходе последующего голосования большинство присутствовавших на сессии депутатов не поддержали предложение Сергея Лукичева о снятии вопроса с повестки.

В продолжение сессии — при принятии решения о применении к Людмиле Коломыцевой меры ответственности — голоса распределились следующим образом: за высказались 25 депутатов, один был против, трое воздержались.

Решение гордумы вступает в силу со дня его принятия.