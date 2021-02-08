Полномочия 10 депутатов молодежного парламента планируется прекратить досрочно Политика

Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Полномочия 10 депутатов молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва планируется прекратить досрочно. Соответствующий вопрос включен в проект повестки 38-й сессии регионального парламента, которая состоится в предстоящую пятницу, 12 февраля.

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В их числе — Александр Антонов, Полина Гончарова, Виктория Колдаева, Владислав Лобанов, Владислав Муромский, Алексей Пакаев, Александр Рогожкин, Юна Тимирбаева, Илья Фирагин и Никита Шпагин.

Вместо них в состав молодежного парламента намечено ввести: Алексея Беляева (делегирован депутатом Михаилом Лисиным), Валерия Гальцева (делегирован депутатом Алексеем Петровым), Юлию Гришачеву (делегирована депутатом Алексеем Марьиным), Александра Ермакова (делегирован депутатом Георгием Камневым), Алену Комарову (делегирована депутатом Вениамином Африкановым), Владлена Ниденса (делегирован депутатом Олегом Кочетковым), Юлию Потанину (делегирована депутатом Ильдаром Акчуриным), Никиту Светкина (делегирован депутатом Дмитрием Петровым), Артемия Фирсова (делегирован депутатом Валерием Плахутой), Юлию Шлеину (делегирована депутатом Василием Чернышовым).