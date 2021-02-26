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Депутат пензенской гордумы от КПРФ Александр Рогожкин арестован на 20 суток

19:59 | 26.02.2021 | Политика

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Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил 20 суток административного ареста депутату гордумы от КПРФ, первому секретарю обкома ЛКСМ Александру Рогожкину по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Депутат пензенской гордумы от КПРФ Александр Рогожкин арестован на 20 суток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Речь идет о не согласованной с властями акции в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота, которая была анонсирована как встреча с депутатом.

Как сообщается на сайте пензенского обкома Компартии России, Александр Рогожкин был задержан накануне в спецприемнике в поселке Лесном, где он навещал своего помощника, второго секретаря обкома ЛКСМ Александра Ермакова, арестованного на 4 суток.

Там же отбывает наказание глава фракции КПРФ в гордуме Пензы Александр Смирнов, которому назначено 7 суток ареста.

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