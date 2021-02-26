Депутат пензенской гордумы от КПРФ Александр Рогожкин арестован на 20 суток Политика

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил 20 суток административного ареста депутату гордумы от КПРФ, первому секретарю обкома ЛКСМ Александру Рогожкину по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Речь идет о не согласованной с властями акции в честь Дня Советской армии и Военно-морского флота, которая была анонсирована как встреча с депутатом.

Как сообщается на сайте пензенского обкома Компартии России, Александр Рогожкин был задержан накануне в спецприемнике в поселке Лесном, где он навещал своего помощника, второго секретаря обкома ЛКСМ Александра Ермакова, арестованного на 4 суток.

Там же отбывает наказание глава фракции КПРФ в гордуме Пензы Александр Смирнов, которому назначено 7 суток ареста.