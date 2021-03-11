Депутат предложил реформировать администрации районов Пензы Политика

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы Александр Трутнев, входящий во фракцию КПРФ, предложил реформировать администрации районов города.

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«Реформа [...] в районных администрациях давно назрела. С этим уже спорить, мне кажется, бесполезно», — сказал он в ходе 20-й очередной сессии, на которой, в частности, обсуждалась тема зимнего содержания дорог и уборки снега.

Александр Трутнев добавил, что «пора уже начинать сокращать районные администрации, оставлять отделы благоустройства».

По его мнению, в этом случае высвободятся занимаемые сотрудниками районных администраций площади, которым можно найти новое применение.

Так, Александр Трутнев предложил отдать четырехэтажное здание администрации Железнодорожного района под социальную гостиницу.

«О реформе пора уже подумать», — подчеркнул депутат.