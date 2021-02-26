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В Пензе обсуждают возможность открытия социальной гостиницы для жертв домашнего насилия

18:58 | 26.02.2021 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Перспективы открытия социальной гостиницы для жертв домашнего насилия стали главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с председателем реготделения Союза женщин России, директором благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис» по соцвопросам, депутатом Законодательного собрания Ольгой Чистяковой, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 26 февраля.

В Пензе обсуждают возможность открытия социальной гостиницы для жертв домашнего насилия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Ольги Чистяковой, с этой целью уже используются площади кризисного центра «Покров» и комплексного центра срочной социальной помощи в Пензе.

В свою очередь Иван Белозерцев предположил, что потребность в такого рода гостиничных местах, где женщины с детьми во время семейных конфликтов имели бы возможность укрыться, не опасаясь за свою жизнь, может быть выше.

«Многие просто боятся огласки, стесняются, что о случившемся узнают родственники, или просто недостаточно информированы», — сказал глава региона.

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Он акцентировал внимание на необходимости тщательно продумать все этапы оказания помощи жертвам домашнего насилия, включая то, как женщина в трудной ситуации узнает, где она может на время найти кров, как туда добраться и как получить необходимую поддержку, в том числе психологическую.

В продолжение встречи Ольга Чистякова проинформировала губернатора о том, что взаимодействие с региональными министерствами — труда, социальной защиты и демографии, образования, здравоохранения — уже выстроено.

«В ближайшее время мы сможем представить полную дорожную карту по проекту «Социальная гостиница», — цитирует общественницу пресс-служба облправительства.

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