В Пензе обсуждают возможность открытия социальной гостиницы для жертв домашнего насилия Общество

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. Перспективы открытия социальной гостиницы для жертв домашнего насилия стали главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с председателем реготделения Союза женщин России, директором благотворительного фонда «Караван добрых дел», замруководителя ООО «Дионис» по соцвопросам, депутатом Законодательного собрания Ольгой Чистяковой, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 26 февраля.

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По словам Ольги Чистяковой, с этой целью уже используются площади кризисного центра «Покров» и комплексного центра срочной социальной помощи в Пензе.

В свою очередь Иван Белозерцев предположил, что потребность в такого рода гостиничных местах, где женщины с детьми во время семейных конфликтов имели бы возможность укрыться, не опасаясь за свою жизнь, может быть выше.

«Многие просто боятся огласки, стесняются, что о случившемся узнают родственники, или просто недостаточно информированы», — сказал глава региона.

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Он акцентировал внимание на необходимости тщательно продумать все этапы оказания помощи жертвам домашнего насилия, включая то, как женщина в трудной ситуации узнает, где она может на время найти кров, как туда добраться и как получить необходимую поддержку, в том числе психологическую.

В продолжение встречи Ольга Чистякова проинформировала губернатора о том, что взаимодействие с региональными министерствами — труда, социальной защиты и демографии, образования, здравоохранения — уже выстроено.

«В ближайшее время мы сможем представить полную дорожную карту по проекту «Социальная гостиница», — цитирует общественницу пресс-служба облправительства.