Вопрос о выплате премии мэру Пензы вызвал дискуссию среди депутатов Политика

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Вопрос о выплате премии главе администрации Пензы Андрею Лузгину по итогам работы во втором полугодии 2020 года вызвал дискуссию среди депутатов в ходе 20-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 11 марта.

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«Я не знаю, как этот вопрос можно решить положительно», — отметил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции либерал-демократов в гордуме Пензы Павел Куликов.

Он обратил внимание на то, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев периодически критикует деятельность мэрии Пензы в лице главы администрации Андрея Лузгина.

Кроме того, по его словам, жители выражают недовольство, в частности, по поводу ненадлежащей уборки снега.

В защиту Андрея Лузгина выступил депутат гордумы Дмитрий Акимов, входящий во фракцию «Единая Россия».

«Он работает с утра до ночи. [...] Человек полностью отдается своей профессии», — подчеркнул народный избранник.

Дмитрий Акимов предложил поинтересоваться у мэра, когда у него последний раз был выходной.

В свою очередь Павел Куликов напомнил, что депутаты представляют интересы избирателей, и высказал идею провести онлайн-опрос, спросив у жителей, согласны ли они с тем, что главе администрации будет выплачена премия.

«Вы знаете, какие результаты опроса будут? Я примерно предполагаю», — сказал он.

После того как своими мнениями поделились еще несколько депутатов, слово взял глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Вопрос стоит не о том, что это премия за какие-то выдающиеся достижения. Эта премия — часть оплаты труда. Если Вы считаете, что мэр плохо работает, мало работает, ну давайте ему поставим оклад 15 тыс. [рублей] и скажем: «Вот если один житель хотя бы скажет, что ты плохо работаешь, тебе премия выплачиваться не будет». Много мы наберем желающих на эту должность?» — отметил он.

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На довод Павла Куликова о критике со стороны губернатора Владимир Мутовкин отреагировал фразой: «А как он может не критиковать?»

По итогам состоявшегося обсуждения депутаты приняли за основу проект решения, в соответствии с которым предлагается осуществить выплату премии по итогам работы за второе полугодие 2020 года главе Пензы и главе администрации города в размере одного должностного оклада с учетом ежемесячной доплаты за классный чин.

Затем глава фракции ЛДПР внес поправку.

Он предложил исключить из проекта решения слова «главе администрации города Пензы», но остальные депутаты его не поддержали.

Вопрос был вынесен на голосование в целом, однако сразу принять решение не удалось. В связи с тем, что Павел Куликов покинул зал, не оказалось кворума — чуть ранее продолжать работу в рамках сессии отказались члены фракции КПРФ.

В этой ситуации Владимир Мутовкин был вынужден объявить второй перерыв.

После его окончания глава Пензы констатировал, что теперь кворум имеется, и вновь вынес вопрос на голосование в целом.

«Решение принято, коллеги», — озвучил его итоги Владимир Мутовкин.