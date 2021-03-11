Роману Чернову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Политика

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ООО «ТНС энерго Пенза» Роману Чернову, занимавшему должность мэра с 2005 по 2014 годы. Соответствующее решение депутаты гордумы седьмого созыва приняли в ходе 20-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 11 марта.

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Данный вопрос был вынесен на рассмотрение после двух перерывов.

К тому времени зал заседаний покинули члены фракции КПРФ и глава фракции ЛДПР Павел Куликов.

Продолжили рассматривать повестку депутаты от «Единой России», а также Жиганша Туктаров и Петр Чугай, представляющие ЛДПР и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» соответственно.

Перед голосованием слово попросил председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, депутат от «Единой России» Алексей Шуварин. Он обратил внимание коллег на уровень людей, которым ранее присваивалось звание почетного гражданина.

В качестве примера депутат привел благотворительницу Марию Киселеву, которая организовала богадельню, вкладывала личные средства в строительство храмов и в развитие образования.

Алексей Шуварин выразил мнение, что при рассмотрении кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Пензы» нужно ориентироваться на таких личностей.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин констатировал, что «не все имеют возможность заниматься меценатством», но «они должны определенный вклад внести».

Каких-либо возражений по кандидатуре Романа Чернова со стороны депутатов не прозвучало, и вопрос был вынесен на голосование.

«Решение принято», — объявил Владимир Мутовкин.