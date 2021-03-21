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МОЛНИЯ Возбуждено уголовное дело в отношении пензенского губернатора Ивана Белозерцева — СКР

У дома губернатора Белозерцева дежурит группа людей в штатском

11:14 | 21.03.2021 | Политика

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Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Группа людей в штатском дежурит возле дома губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, информацию о задержании которого со ссылкой на собственные источники распространили федеральные СМИ.

У дома губернатора Белозерцева дежурит группа людей в штатском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в общей сложности у входа находятся четыре человека. Там же стоит несколько автомобилей, в том числе белый микроавтобус «ГАЗель» с тонированными стеклами.

Главные ворота открыты, при этом на самой территории каких-либо людей не видно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 марта в интернете начала активно распространяться информация о якобы задержании накануне правоохранительными органами губернатора Ивана Белозерцева и его двух сыновей — Александра и Данилы, а также о проведенных силовиками обысках по месту работы и жительства.

Заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина не смогла прокомментировать ИА «PenzaNews» данную информацию.

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