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АКТУАЛЬНО Пензенское правительство ушло в отставку после отрешения Белозерцева от должности

Пензенское правительство ушло в отставку после отрешения Белозерцева от должности

09:17 | 24.03.2021 | Политика

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Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Правительство Пензенской области ушло в отставку после отрешения Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства, при этом оно продолжит действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа госвласти региона. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила врио заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области – начальника управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.

Пензенское правительство ушло в отставку после отрешения Белозерцева от должности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что решение президента России Владимира Путина об отрешении главы региона от должности влечет за собой отставку облправительства в соответствии с уставом области и федеральным законом №184-ФЗ от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

По словам собеседницы агентства, с сегодняшнего дня члены правительства Пензенской области будут работать с приставкой «врио».

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