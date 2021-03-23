Путин подписал указ об отрешении Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия Политика

Москва, 23 марта 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

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«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области», который опубликован на сайте Кремля вечером во вторник, 23 марта.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

По информации столичной ОНК, свою вину Иван Белозерцев не признает.