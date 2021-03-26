Полпред Комаров 27 марта официально представит Мельниченко в качестве врио губернатора Политика

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров официально представит Олега Мельниченко в качестве врио губернатора Пензенской области в предстоящую субботу, 27 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила врио заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона – начальника управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина.

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По ее словам, мероприятие пройдет в Законодательном собрании Пензенской области.

«Круг приглашенных определяется», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.