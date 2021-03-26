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Олег Мельниченко назначен врио губернатора Пензенской области

19:50 | 26.03.2021 | Политика

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Москва, 26 марта 2021. PenzaNews. Президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Олег Мельниченко назначен врио губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — говорится в указе «Об исполняющем обязанности губернатора Пензенской области», который опубликован на сайте Кремля вечером в пятницу, 26 марта.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

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