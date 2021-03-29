Мельниченко уволил Москвина с поста главы Минлесхоза и поручил проверить работу ведомства Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко уволил Александра Москвина, возглавлявшего министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования с декабря 2015 года, и поручил Счетной палате региона оперативно провести комплексную проверку деятельности ведомства.

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«Большие изменения у нас произошли в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Соответственно, министр уволен. Уволены его заместители», — сказал Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Врио губернатора добавил, что исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на Игоря Чернышова.

«Он будет работать сейчас в качестве заместителя министра и исполнять обязанности [министра]», — уточнил Олег Мельниченко.

Глава региона пожелал Игорю Чернышову, чтобы он показал свою эффективность.

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«Кроме прочего, я прошу Счетную палату [...] осуществить проверку комплексную деятельности министерства лесного хозяйства. Оперативно прошу это сделать. Материалы, соответственно, проверки мне доложить и дальше [...] передать в правоохранительные органы. Я думаю, что там надо наводить порядок. Значит, посмотрите, что у нас происходит с точки зрения карьеров, с точки зрения всего того, о чем Вы понимаете, да», — сказал руководитель субъекта федерации, обращаясь к председателю Счетной палаты Пензенской области Михаилу Макарову.

Он также поинтересовался, какой необходим срок для комплексной проверки.

Михаил Макаров ответил, что она будет проведена в течение месяца.